Williams garante que não está à venda

Claire Williams, a diretora da equipa de Fórmula 1 fundada pelo seu pai, Frank Williams, garantiu hoje em Baku que a sua escuderia não está à venda.

Recentemente surgiram rumores de que o milionário bielorusso pai do piloto de Fórmula 2 Nikita Mazepin – dono da empresa de fertilizantes Uralchem – iria adquirir a equipa de Grove, mas a sua responsável negou tal possibilidade.

Claire Williams não só negou que a sua equipa esteja à venda como a Uralchem vá substituir a canadiana Rokit – que apoia o piloto de reserva Nicholas Latifi – como patrocinador principal da formação britânica.

“Já vi essas notícias mas não prestei atenção. Não me encontrei com o senhor Mazepin a propósito deste assunto. O que tivemos foram breves conversas a meio do ano passado, mas depois nada mais aconteceu. Quero deixar bem claro: a Williams não está à venda. Não tenho qualquer intenção de a pôr à venda. Não vejo porque o faríamos”, afirmou a filha de Frank Williams.

Última classificada no Campeonato de Construtores de 2018, a equipa de Grove continua a debater-se com a falta de competitividade do seu atual monolugar, o FW42. No seu historial a Williams tem nove títulos mundiais de construtores e sete de pilotos, tendo recentemente perdido o seu diretor técnico, Paddy Lowe, devido aos maus resultados.

Claire Williams admite que o período que a sua equipa vive não é fácil, e que “é neste período difícil que começam a circular rumores”, e que se colocasse na posição de mulher de negócios seria vista como uma ‘má da fita’. “Se tivéssemos ótimos resultados o ‘timing’ seria mais propício. A Williams está envolvida neste desporto há quatro décadas, é o nosso trabalho, a nossa paixão, o nosso ganha-pão. Nunca teremos a intenção de vencer”, acrescentou.