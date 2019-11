Fórmula 1 Williams de Kubica quase custava a vitória a Max Verstappen em Interlagos Por

Max Verstappen celebrou no Grande Prémio do Brasil a sua oitava vitória na Fórmula 1, mas a prova poderia não ter tal desfecho, devido a uma distração da equipa Williams.

Na primeira das duas paragens que fez na corrida de domingo o holandês quase acabava colidindo com um muro nas boxes de Interlagos, já que a equipa de Grove deixou arrancar Robert Kubica quando na ‘pit-lane’ vinha o Red Bull RB15 # 33 a passar. Só os reflexos de Verstappen evitaram o pior.

“Falhei a colisão de Robert e bater no muro. Tive de me ‘pendurar’ nos travões para evitar o contacto. Felizmente que o consegui”, referiu o vencedor da corrida, que sobre a forma como recuperou a liderança explicou: “Lewis foi retardado por Charles (Leclerc) no primeiro setor. Pude aproveitar o DRS para passar o Ferrari e isso permitiu-me passar Lewis na primeira curva”.

“Ele estava muito rápido e tive de continuar a atacar. Ele parou uma volta mais cedo (primeiras paragens) e tínhamos de fazer boas paragens para manter-nos na frente. Consegui passá-lo por duas vezes e pude depois controlar a corrida com os pneus que tinha”, sublinhou o ‘dono’ do Red Bull # 35.

Max Verstappen diz que tudo na prova lhe correu bem: “Fiquei contente com a minha partida e com o meu primeiro turno e tudo correu bem. Lewis veio forte com os pneus médios e penso que teríamos uma boa luta pela vitória se o ‘safety-car’ não tivesse entrado”.

“A equipa reagiu bem chamando-me para meter pneus macios. Foi ‘quente’ no recomeço, mas os meus pneus permitiram-me fazer a diferença. Este duelo foi bonito. Demo-nos espaço suficiente e foi dentro das regras”, acrescentou o holandês, que parece firme no terceiro no lugar do campeonato, com 11 pontos de vantagem sobre Charles Leclerc.