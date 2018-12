William Carvalho foi titular no empate do Bétis com o Eibar

O Bétis, com William Carvalho a titular, empatou hoje 1-1 na receção ao Eibar. em jogo da 17.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e desceu do quinto para o sexto posto da classificação da prova.

A formação de Sevilha, que procurava o quarto triunfo consecutivo, adiantou-se no marcador aos 21 minutos, com um golo de Antonio Sanabria.

O Eibar, que não vencia há quatro jornadas, desde 24 de novembro quando derrotou o Real Madrid por 3-0, repôs a igualdade aos 72 minutos, numa grande penalidade convertida por Orellana.

Logo a seguir ao empate, o técnico do Eibar fez entrar o português Paulo Oliveira, que viu um amarelo por protestos aos 82, para o lugar de Ivan Ramis.

Nesta ronda, o Bétis ‘caiu’ para o sexto lugar, por troca com o Alavés, que na sexta-feira venceu no recinto da Real Sociedad (1-0), enquanto o Eibar segue no 11.º posto.