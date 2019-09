Motores Will Power mais forte na IndyCar em Portland Por

Will Power regressou às vitórias na IndyCar Series ao vencer domingo a prova disputada em Portland (Oregon).

O australiano da Penske bateu Felix Rosenqvist e Alexander Rossi numa corrida que pareia encaminhar-se favoravelmente a Scott Dixon.

Se é verdade que o neozelandês da Chip Ganassi dispunha de uma oportunidade para se aproximar do líder do campeonato e ficar numa posição privilegiada para renovar o título, até à bandeira de xadrez tudo pode acontecer, e na IndyCar, como noutras disciplinas do automobilismo, isso continuar a ser uma realidade.

À 52ª volta um problema elétrico (com a bateria do Dallara # 9) acabou por obrigar Dixon a ir às boxes, fazendo-o descer para 16º. Um resultado que praticamente o arreda da disputa por nova vitória no campeonato.

Deste azar ‘kiwi’ beneficou Josef Newgarden para reforçar o seu comando da competição, pois o norte-americano da Penske foi quinto e aumentou a sua vantagem no campeonato sobre o seu companheiro de equipa Simon Pagenaud.

O francês não foi além do 10º posto final e assim se viu suplantado agora por Rossi, que ao ser segundo em Portland é agora o adversário mais próximo de Newgarden, pelo que tudo fica para decidir na última prova da temporada, marcada para 22 de setembro em Laguna Seca (Califórnia).

Fique com o resumo desta corrida.