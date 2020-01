White Haus, Meera e Whales nas Novas Quintas do Teatro Aveirense deste ano

White Haus, Meera e Whales são as primeiras confirmações das Novas Quintas, concertos mensais dedicados à nova música portuguesa do Teatro Aveirense, em Aveiro, para este ano, foi hoje anunciado.

O ano arranca com White Haus já este mês, no dia 09, seguindo-se depois os Meera em fevereiro, a 06, e os Whales em março, a 12, na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, no âmbito das Novas Quintas, de acordo com a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado.

White Haus é o alter-ego do DJ, músico e produtor João Vieira, vocalista dos X-Wife. Enquanto White Haus, João Vieira editou um EP, em 2013, e três álbuns. O mais recente, “Body Electric”, foi editado em outubro.

Meera é um trio de música eletrónica, que integra o músico e produtor Jonny Abbey, que foi guitarrista e vocalista dos Mirror People.

Os Whales, de Leiria, editaram em 2018 o disco de estreia, homónimo, depois de em 2015 terem vencido o festival Termómetro e de, em 2016, terem integrado a compilação de novos talentos da FNAC.

As Novas Quintas do Teatro Aveirense começaram em 2017. Desde então, atuaram naquela sala, entre outros, artistas e bandas como Beatriz Pessoa, Sensible Soccers, Mai Kino, Duquesa, Joana Espadinha, Surma, Tomara, Da Chick, Lince, Luís Severo e Cachupa Psicadélica.

Em maio do ano passado, decorreu o 1.º Novas Quintas na Rua, que levou os concertos para fora de portas.

No 1.º Novas Quintas na Rua, de entrada livre, as atuações dividiram-se entre um palco, na Praça da República, e a varanda do Teatro Aveirense. Nesse dia atuaram Papillon, Benjamin, MGDRV, PEDRO, Progressivu, D Glue e Vaarwell.