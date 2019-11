Wendel reintegrado na preparação do Sporting para a visita ao Rosenborg

O futebolista brasileiro Wendel regressou hoje aos treinos do Sporting, de preparação para o jogo com o Rosenborg, dos quais tinha sido afastado no início da semana passada devido a problemas disciplinares.

O internacional olímpico brasileiro, de 22 anos, foi multado e alvo de uma “despromoção temporária” à equipa de futebol de sub-23, por ter infringido o regulamento disciplinar do clube, em relação ao horário noturno.

Uma situação que levou o treinador Silas a abdicar de Wendel em três jogos da I Liga, desde 27 de outubro, nos triunfos sobre o Vitória de Guimarães (3-1) e Paços de Ferreira (2-1) e na derrota com o Tondela (1-0).

Hoje, o Sporting assinalou que Wendel “voltou a treinar com a equipa”, na preparação para o jogo da Liga Europa com o Rosenborg, na quinta-feira, em Trondheim, e numa sessão em que Eduardo Quaresma, dos sub-23, também foi chamado.

Fora das opções de Silas continua o central Jérémy Mathieu, que já tinha falhado a visita ao Tondela, com o francês a apresentar mialgias de esforço no gémeo da perna direita.

O argentino Marcos Acuña é outra das baixas, com um traumatismo no joelho direito, enquanto Fernando e Battaglia fizeram trabalho de recuperação no relvado e Jovane Cabral tratamento e trabalho no ginásio.

O Sporting viaja às 09:00 de quarta-feira para a Noruega, onde treinará no Estádio Lerkenda às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), já depois da habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O jogo entre os ‘leões’ e o Rosenborg disputa-se na quinta-feira, a partir das 17:55 (horas de Lisboa).

O grupo D é liderado pelos holandeses do PSV Eindhoven, com sete pontos, mais um do que o Sporting, que é segundo. Na terceira posição seguem os austríacos do LASK Linz, com quatro pontos, e o Rosenborg é quarto e último, sem qualquer ponto.