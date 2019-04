Motores Wehrlein sai na frente na Fórmula E em Paris e Félix da Costa de 16º Por

Pascal Wehrlein vai partir da ‘pole position’ para a prova de Fórmula E que este sábado se disputa em Paris, após uma qualificação onde António Félix da Costa não foi além do 16º tempo.

Sob um sol radioso, a qualificação para a prova da capital francesa teve lugar num traçado muito sujo, onde naturalmente o primeiro grupo – onde mais uma vez se integrou Félix da Costa – se deparou com mais dificuldades, exceção feita ao líder do campeonato, Jerôme d’ Ambrosio que se apurou para a super pole.

Os monolugares da Mahindra estiveram aliás em destaque, pois bem cedo Wherlein se mostrou capaz de chegar à ‘pole’, que viria a conseguir pela segunda vez este ano, batendo Oliver Rowland, da Nissan eDams por 0,152s, enquanto Sebastien Buemi, companheiro do britânico foi o terceiro mais rápido, a 0,385s do alemão.

Robin Frijns foi o único piloto da Virgin a alcançar a super pole, conseguindo o quarto lugar da grelha, ao gastar mais quatro décimas que Wehrlein, enquanto Felipe Massa conseguiu pela primeira vez entrar no lote dos seis mais rápidos ao levar o melhor monolugar da Venturi ao quinto lugar do ‘grid’, dividindo a terceira linha com D’Ambrosio, que gastou mais nove décimas que o seu companheiro de equipa.

Já António Félix da Costa foi o quarto mais veloz do grupo 1, mas isso foi insuficiente para chegar à sessão decisiva, ficando-se pelo 16º tempo, duas posições à frente do seu companheiro de equipa Alexander Sims, mas bem atrás dos seus principais rivais no campeonato, não apenas Jerôme d’ Ambrosio mas também Lucas di Grassi, 10º mais rápido, e Jean-Eric Vergne, 14º.