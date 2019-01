Wall Street sobe com otimismo sobre negociações comerciais

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão devido ao otimismo que rodeia as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos.

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,75 por cento e estava em 23.964,88 pontos e o Nasdaq avançava 0,63 por cento para 6.941,03 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,34 por cento e estava em 2.583,05 pontos.

As conversações que começaram na segunda-feira em Pequim para tentar resolver o diferendo sino-norte-americano prosseguiram hoje para uma derradeira etapa que não constava do programa inicial, o que foi interpretado pelos mercados como um sinal de empenho das duas partes.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, pela terceira vez consecutiva, ajudada pelo desempenho de algumas empresas relevantes do setor tecnológico, como Apple e Facebook, e pela esperança em avanços nas negociações comerciais de Pequim. O Dow Jones subiu 1,09 por cento e o Nasdaq 1,08 por cento.

O preço do barril de petróleo do Texas também iniciou a sessão em alta no mercado nova-iorquino e subia 3,23 por cento para 51,39 dólares.

Durante a manhã, o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, chegou a negociar ligeiramente acima de 60 dólares no mercado de Londres, pela primeira vez em três semanas e meia.