Wall Street sobe após novo máximo do Dow Jones

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, depois de o índice Dow Jones ter atingido um novo recorde na segunda-feira.

Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,11 por cento para 27.722,29 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,26 por cento para 8.485,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,07 por cento e estava em 3.089,19 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com o Dow Jones a somar 0,04 por cento para acabar em 27.692,47 pontos, um novo máximo.

O principal índice da bolsa nova-iorquina beneficiou sobretudo de uma subida de 4,55 por cento dos títulos da Boeing, que anunciou que prevê que os voos comerciais com aviões 737 MAX, retirados de circulação desde meados de março após dois acidentes que fizeram 346 mortos, recomecem no início do próximo ano e não em dezembro.

Segundo um comunicado, o grupo espera ainda receber em dezembro ‘luz verde’ da agência norte-americana de regulação da aviação (FAA) para uso do aparelho, prevendo retomar a entrega de aeronaves aos clientes antes do final do ano.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuou 0,13 por cento, penalizado pela incerteza nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.