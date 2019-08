Wall Street segue em baixa no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa, depois de ter recuperado parcialmente nas últimas três sessões das perdas registadas anteriormente.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,28 por cento para 26.063,59 pontos e o Nasdaq recuava 0,40 por cento para 7.970,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,49 por cento para 2.909,18 pontos.

Depois de ter registado a sua pior sessão do ano na quarta-feira passada, com os investidores inquietos devido à incerteza em relação à economia internacional e sinais de uma possível recessão nos Estados Unidos, a bolsa nova-iorquina recuperou nos últimos dias.

Na segunda-feira, o índice Dow Jones subiu 0,96 por cento e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançou 1,35 por cento, depois de o secretário do Comércio, Wilbur Ross, ter anunciado que os Estados Unidos prolongaram por 90 dias as isenções que permitem ao grupo chinês de telecomunicações Huawei continuar a fazer negócios com empresas norte-americanas.