Wall Street segue em baixa no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa acentuada no início da sessão, num cenário de escalada no conflito comercial entre China e Estados Unidos.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 1,80 por cento para 25.559,72 pontos e o Nasdaq recuava 1,21 por cento para 7.738,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 1,55 por cento e estava em 2.837,22 pontos.

A volatilidade da bolsa nova-iorquina nos últimos dias surgiu na sequência de um agravamento da tensão comercial entre China e Estados Unidos, depois de uma acentuada depreciação do yuan na segunda-feira.

A moeda chinesa voltou hoje a baixar face ao dólar norte-americano, depois de sinais de estabilização terem acalmado os mercados na terça-feira.

A bolsa nova-iorquina começou a semana com a sua pior sessão do ano, mas na terça-feira encerrou em alta, com o Dow Jones a subir 1,21 por cento e o Nasdaq 1,39 por cento.

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha reavivado a tensão ao anunciar que os Estados Unidos vão impor novas taxas alfandegárias a produtos oriundos da China a partir de 01 de setembro.

Um yuan mais fraco significa que os produtos chineses são mais baratos, o que pode ajudar a conter o efeito negativo das novas taxas na competitividade da economia chinesa.