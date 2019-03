Wall Street segue em baixa com Facebook em queda

A bolsa de Nova Iorque registava hoje uma ligeira descida do início da sessão, com os títulos do Facebook a perderem 2,42 por cento.

Às 13:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,01 por cento para 25.700,04 pontos e o Nasdaq perdia 0,07 por cento para 7.638,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,06 por cento e estava em 2.809,11 pontos.

O Facebook, afetado por uma avaria na sua rede e pela abertura de um inquérito judicial em Nova Iorque sobre a partilha de dados, descia 2,42 por cento para 169,34 dólares.

As ações da Boeing, que desvalorizaram mais de 11 por cento na segunda e na terça-feira, depois da queda de um aparelho 737 MAX 8, da Etiópia Airlines, no domingo, perto de Addis Abeba, registaram na quarta-feira uma ligeira recuperação de 0,46 por cento, mas hoje recuavam 0,34 por cento para 375,85 dólares.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com o índice alargado S&P500 no máximo do ano. O Dow Jones subiu 0,58 por cento, o Nasdaq 0,69 por cento e o S&P 500 avançou 0,70 por cento, para os 2.810,92 pontos, um nível inédito em 2019.