Wall Street segue em alta no início da sessão

A bolsa nova-iorquina negociava hoje em alta no início da sessão, animada pelos sinais de progressos nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos.

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,46 por cento para 28.003,97 pontos e o tecnológico Nasdaq somava 0,91 por cento para 8.597,58 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,49 por cento e estava em 3.125,55 pontos.

As tecnológicas e as empresas de cuidados de saúde eram as que mais subiam, devido ao otimismo em torno das negociações comerciais entre Pequim e Washington.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, após a publicação de um indicador positivo sobre o consumo nos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 0,39 por cento e o Nasdaq ganhou 0,16 por cento.