Wall Street segue em alta ligeira após novos recordes

A bolsa nova-iorquina iniciou hoje a sessão com uma ligeira subida, depois de ter começado a semana com os seus principais índices a fixarem novos recordes.

Às 14:52 (hora de Lisboa), os índices Dow Jones e Nasdaq subiam 0,09 por cento para 28.091,96 pontos e 8.639,93 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira valorização de 0,03 por cento e estava em 3.134,60 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, com os seus principais índices a fixarem novos recordes, graças ao entusiasmo dos investidores com as perspetivas das negociações sino-norte-americanas e a várias fusões e aquisições de empresas.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,68 por cento para 28.066,47 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,32 por cento para 8.632,49 pontos e o alargado S&P500 avançou 0,75 por cento e ficou em 3.133,64 pontos.

Esta subida dos índices para níveis inéditos sucede às hesitações dos investidores, depois das mensagens contraditórias sobre as conversações comerciais, que se arrastam há vários meses.

O Ministério do Comércio chinês informou hoje que os delegados para as negociações comerciais entre China e Estados Unidos falaram por telefone e concordaram em continuar a trabalhar na conclusão de um acordo preliminar.

Em comunicado, o ministério esclareceu que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He falou com o representante do Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

A agência noticiosa oficial Xinhua detalhou que os dois lados se “comprometeram a resolver questões relacionadas com as principais preocupações um do outro (…), chegaram a um consenso sobre a solução adequada para essas questões e concordaram em manter a comunicação sobre os restantes problemas durante o processo de consultas para a conclusão de um acordo Fase 1”.