Wall Street segue em alta à espera de resultados nas negociações comerciais

A bolsa de Nova Iorque seguia em alta no início da sessão, à espera de desenvolvimentos nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que recomeçam hoje.

ÀS 15:12 (hora de Lisboa), o índices Dow Jones e Nasdaq subiam ambos 0,51 por cento para 26.479,48 pontos e para 7.944,14 pontos, respetivamente.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,60 por cento e estava em 2.936,99 pontos.

Representantes da China e dos Estados Unidos iniciam hoje, em Washington, a 13.ª ronda de negociações para chegar a um acordo que ponha fim à guerra comercial que dura há quinze meses e ameaça a economia mundial.

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He lidera a delegação de Pequim. Do lado norte-americano, a delegação é liderada pelo representante do Comércio, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Na quarta-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,70 por cento e o Nasdaq 1,02 por cento.