Wall Street segue em alta à espera de discurso de líder da Reserva Federal

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, numa altura em que os mercados aguardam o discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na sexta-feira, na conferência de Jackson Hole.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,51 por cento para 26.337,01 pontos e o Nasdaq ganhava 0,22 por cento para 8.037,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,48 por cento e estava em 2.938,50 pontos.

Nos últimos dias, os mercados financeiros têm-se mostrado voláteis devido aos sinais de debilidade da economia e à continuação da tensão comercial entre Estados Unidos e China.

As atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), divulgadas na quarta-feira, mostram que, depois de ter decidido baixar as taxas de juro em 25 pontos base, o banco central norte-americano mantém “todas as opções em aberto” quanto à evolução dos juros.

As atenções centram-se agora na intervenção que o presidente da Fed vai fazer na sexta-feira, na abertura da conferência de Jackson Hole, que reúne representantes de vários bancos centrais, com a expectativa de que Powell possa dar alguns sinais quanto ao rumo da política monetária.

Na quarta-feira, Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,93 por cento e o Nasdaq 0,90 por cento.