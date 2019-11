Wall Street segue com subida ligeira após novos recordes

A bolsa de Nova Iorque registava hoje uma ligeira subida no início da sessão, depois de ter encerrado com os seus principais índices em níveis inéditos, impulsionados pelo otimismo em torno das negociações comerciais com a China.

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,16 por cento para 27.506,97 pontos e o Nasdaq ganhava 0,10 por cento para 8.441,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,05 por cento e estava em 3.079,89 pontos.

Na segunda-feira, os principais índices bolsistas da praça nova-iorquina encerraram em níveis recorde, impulsionados pelo entusiasmo dos investidores com as declarações do governo norte-americano sobre as negociações com a China. O Dow Jones subiu 0,42 por cento, o Nasdaq 0,56 por cento e o S&P 500, que representa os 500 maiores grupos de Wall Street, 0,37 por cento.

O secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, reuniu-se com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em Banguecoque e mostrou-se otimista quanto à conclusão de um acordo com a China até ao final do mês.