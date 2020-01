Wall Street segue com ganhos depois de ter encerrado 2019 com nota positiva

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, depois de ter encerrado 2019 com uma nota positiva, animada pela política flexível dos bancos centrais e pela esperança de pacificação na tensão comercial.

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,60 por cento para 28.710,32 pontos e o tecnológico Nasdaq somava 0,77 por cento para 9.041,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,58 por cento e estava em 3.249,44 pontos.

No dia 31 de dezembro, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão com o Dow Jones a subir 0,27 por cento, com o Nasdaq a avançar 0,30 por cento e o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas cotadas em Wall Street, a ganhar 0,29 por cento.

No conjunto do ano, o Dow Jones, principal índice da bolsa nova-iorquina, avançou 22 por cento, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 registaram o melhor ano desde 2013, com valorizações de 35 por cento e 29 por cento, respetivamente.