Wall Street inicia sessão em terreno negativo

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, seguindo o rumo negativo registado nos últimos dois dias.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,62 por cento para 25.012,24 pontos e o Nasdaq recuava 0,66 por cento para 7.240,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,34 por cento para 2.696,77 pontos.

Wall Street encerrou em baixa na quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, com os investidores preocupados com a incerteza sobre o desenrolar das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, com a economia internacional e com resultados empresariais mitigados.

Em baixa desde o início da sessão, os índices agravaram as suas perdas depois dos comentários do conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, que deu a entender que não havia progressos significativos desde a semana passada nas discussões comerciais com a China. O Dow Jones perdeu 0,87 por cento e o Nasdaq registou uma desvalorização mais acentuada de 1,18 por cento.