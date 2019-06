Wall Street fecha sem rumo na expetativa do encontro Xi-Trump

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo, com a indecisão a prevalecer entre os investidores desde o início da semana, devido ao resultado imprevisível da reunião entre os presidentes chinês e norte-americano, Xi Jinping e Donald Trump.

Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,04 por cento, para os 26.526,58 pontos.

Este índice sofreu com a forte queda do fabricante aeronáutico Boeing, afetado por uma série de más notícias sobre o seu avião emblemático 737 MAX, cujo regresso aos céus, depois de dois acidentes que provocaram 346 mortos, deve demorar mais tempo do que previsto. A Boeing terminou a sessão de hoje a cair 2,91 por cento.

Apesar de os problemas da Boeing durarem há meses, “parece que não vão ter impacto a longo prazo para a empresa”, relativizou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

Ao contrário, os outros índices fecharam com ganhos. O tecnológico Nasdaq avançou 0,73 por cento, para as 7.967,76 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,38 por cento, para as 2.924,92.

Além do caso Boeing, “todos as atenções estão focadas no encontro de sábado entre Donald Trump e Xi Jinping e o seu resultado potencial”, comentou Adam Sarhan.

“Os investidores não precisam de um acordo formal sobre o conjunto dos temas que opõem os dois países. Os índices podem subir apenas com informações que mostrem um avanço nas discussões”, acrescentou.

Enquanto se esperam notícias sobre este assunto, os índices bolsistas têm evoluído perto do equilíbrio, isto é, sem variações significativas desde segunda-feira.

Xi e Trump chegaram hoje a Osaka, no Japão, onde vai decorrer uma cimeira do grupo das 20 principais economias internacionais, o designado G20, na sexta-feira e no sábado.