Wall Street fecha sem rumo depois dos fortes ganhos pós-eleitorais

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo, abandonando parte dos avultados ganhos conseguidos na véspera, depois das eleições intercalares nos EUA, com pouca reação à manutenção das taxas de juro decididas pelo banco central.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,04 por cento, para os 26.191,22 pontos.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,53 por cento, para as 7.530,88 unidades, à semelhança do alargado S&P500, que recuou 0,25 por cento, para as 2.806,83.

“Os investidores deram um passo atrás, depois da forte alta que se seguiu às eleições intercalares”, comentou Ken Berman, da Gorilla Trades.

Na quarta-feira, o Dow Jones fechou a ganhar 2,13 por cento, o Nasdaq a subir 2,64 por cento e o alargado S&P500 a valorizar 2,12 por cento.

Livrados das incertezas que envolvem, por norma, as eleições intercalares (assim designadas porque são realizadas a meio do mandato presidencial), os três mais emblemáticos índices bolsistas dos Estados Unidos da América tinham tido, na quarta-feira, uma subida considerada exagerada por numerosos operadores do mercado.

O resultado eleitoral, que se traduziu na recuperação do controlo da Câmara dos Representantes pelos democratas e na manutenção do controlo do Senado pelos republicanos, foi o que a maioria dos investidores antecipava.

Com poucos elementos informativos a ponderar, fora o ligeiro recuo dos pedidos de subsídio de desemprego, os investidores esperaram com tranquilidade o comunicado final do banco central dos EUA, a Reserva Federal (Fed), cujo comité de política monetária concluiu hoje uma reunião de dois dias.

Sem surpresa, a Fed manteve a taxa de juro de referência no seu nível atual, situado no intervalo entre 2,0 por cento e 2,25 por cento, mas aludiu à possibilidade de “outras subidas graduais”, a primeira das quais é esperada pelos investidores para o próximo mês.

Os índices bolsistas aceleraram a sua descida poucos minutos depois da divulgação desta decisão, antes de limitarem as perdas.

“Alguns esperavam um comunicado talvez mais prudente por parte da Fed sobre as taxas”, afirmou Art Hogan, da B. Riley FBF.

Mas, segundo este operador, “nada de surpreendente saiu desta reunião”.