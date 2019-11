Wall Street fecha no vermelho com preocupações sobre conflito EUA-China

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje no vermelho, devido a preocupações com o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, cujo acordo de “primeira fase” ameaça ser adiado até 2020 devido a diferenças entre os dois lados.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones recuou 0,40 por cento, ou 112,93 pontos, para os 27.821,09 pontos, enquanto que o alargado S&P500 cedeu 0,38 por cento, para as 3.108,46 unidades.

Já o tecnológico Nasdaq fechou a sessão a descer 0,51 por cento, ou 43,39 pontos, para os 8.526,73 pontos.

A sessão centrou-se na guerra comercial Estados Unidos-China, com os investidores preocupados com informações que sugerem que as negociações entre Washington e Pequim ameaçam parar e que a primeira fase do acordo pode vir a ser adiado para 2020.

Outro dos pontos em destaque foi a aprovação por parte Senado norte-americano de um projeto de lei que procura proteger os direitos humanos em Hong Kong e dar poderes ao Governo de Donald Trump para sancionar funcionários chineses, algo que a China condenou.