Wall Street fecha em baixo devido a deceção com resultados empresariais e BCE

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa devido aos resultados dececionantes apresentados por várias empresas relevantes da praça e a um discurso sobre política monetária do presidente do Banco Central Europeu, mais contido do que era esperado.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,47 por cento, para as 27.140,98 unidades.

Depois de, na quarta-feira, terem fixado novos recordes no fecho, o índice tecnológico Nasdaq e o alargado S&P500 fecharam hoje em perda, o primeiro de 1,00 por cento, para os 8.238,54 pontos, e o segundo de 0,53 por cento, para os 3.003,67.

“Ao estabelecerem recordes, estes índices tiveram uma dificuldade acrescida em conservar o nível ou, inclusive, superá-lo. Os investidores precisam, por vezes, de fazer uma pausa para consolidar” posições, comentou Quincy Krosby, estratega na Prudential Financial.

A queda de hoje do Nasdaq foi provocada pela desvalorização de vários dos seus grandes nomes, como Tesla e Facebook.

O construtor de veículos elétricos topo de gama Tesla, que anunciou na quarta-feira ter perdido mais dinheiro do que previsto no segundo trimestre, viu a sua ação recuar 13,6 por cento.

Já o título da Facebook, que divulgou na quarta-feira uma descida do lucro no segundo trimestre em, 20 por cento em termos homólogos, para 2,6 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), por causa de uma multa recorde de cinco mil milhões de dólares aplicada pela entidade reguladora norte-americana, caiu 1,9 por cento.

Por outro lado, os investidores reagiram ao discurso sobre política monetária de Mario Draghi, que considerou que a conjuntura industrial estava a piorar e as perspetivas de inflação a degradarem-se, mas também classificou como “fracos” os riscos de uma recessão na zona euro.

“O facto de Mario Draghi não se ter mostrado particularmente inquieto com a saúde económica da zona euro, apesar da retração do crescimento do setor privado, dececionou os investidores”, concluiu Krosby.