Wall Street fecha em baixa por banca prever queda de lucros com descida de juros

A bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a cederem aos avisos dos grandes bancos norte-americanos, que preveniram que as suas margens devem ser reduzidas pelo corte iminente das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed).

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,42 por cento, para os 27.219,85 pontos.

Mais elevadas foram as desvalorizações dos outros índices mais emblemáticos. O tecnológico Nasdaq recuou 0,46 por cento, para as 8.185,21 unidades, e o alargado S&P500 baixou 0,65 por cento, para as 2.984,42.

Vários grandes bancos norte-americanos divulgaram a sua apreensão perante a próxima descida de taxas de juro por parte da Fed.

O Bank of America, que fechou com um avanço de 0,93 por cento, que é o segundo maior banco dos EUA por ativos, avisou hoje que esta descida das taxas pode reduzir seriamente as suas margens de lucro.

Da mesma forma, o JPMorgan Chase, que terminou a sessão a perder 0,98 por cento, o Wells Fargo (-0,20 por cento) e o Citigroup (-0,70 por cento) tinham feito avisos similares na segunda e terça-feira, durante a divulgação dos seus resultados trimestrais.

“O Bank of America publicou bons resultados, mas isso infelizmente não foi suficiente para fazer subir o mercado”, realçou Gregori Volokhine, gestor de investimentos na Meeschaert Financial Services.

“Sabemos que a descida das taxas de juro no mês de julho vai ser-lhes desfavorável”, continuou Volokhine.

As descidas das taxas de juro significam para os bancos uma redução das suas margens na relação com os clientes.

Os investidores também reagiram à forte queda da empresa de transportes ferroviários SX (-10,27 por cento), depois de ter reduzido as suas previsões para o conjunto do ano.

A SX imputou esta degradação de perspetivas às incertezas económicas e ao encerramento recente de uma refinaria na costa leste, um dos seus clientes.

“Há uma valorização excessiva de fenómenos pontuais que afetam o setor ferroviário”, considerou Volokhine, enquanto a Union Pacific, uma outra empresa do setor ferroviário cotada em Wall Street, perdeu 6,05 por cento.