Wall Street fecha em baixa com investidores descontentes com resultados

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com o índice S&P500 a interromper uma série de cinco subidas consecutivas, perante resultados de empresas que não convenceram os investidores.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,08 por cento, para encerrar nos 25.390,30 pontos.

O tecnológico Nasdaq recuou 0,36 por cento, para as 7.375,28 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 0,22 por cento, para os 2.731,61 pontos, o que encerrou um movimento altista iniciado na última quarta-feira.

Depois de ter aberto sem rumo, rapidamente a bolsa passou a evoluir no vermelho, devido à reação dos investidores aos resultados que iam sendo divulgados.

A Spotify, que disponibiliza música em linha, perdeu 2,38 por cento, depois de anunciar uma descida das receitas por utilizador e anunciado duas aquisições no universo dos ‘podcast’.

Por seu lado, o editor de videojogos Electronic Arts recuou 13,31 por cento, após apresentar más vendas do jogo ‘Battlefield V’.

No mesmo setor, a Take-Two Interactive teve uma queda superior, de 13,76 por cento, depois de apresentar uma perspetiva de volume de negócios abaixo das expetativas.

Os resultados destas duas empresas dos videojogos pesaram sobre o conjunto do setor, por exemplo, arrastando a Activision Blizzard, que largou 10,12 por cento, apesar de só apresentar resultados na próxima semana.

Já o grupo farmacêutico Eli Lilly recuou 0,96 por cento, depois de rever em baixo a previsão de lucros anuais.

Ao contrário, do lado das boas notícias, o maior construtor automóvel norte-americano, a General Motors, valorizou 1,91 por cento, depois de ter regressado aos lucros no último trimestre de 2018, a Snap valorizou 22,02 por cento e a empresa do diário New York Times progrediu 10,33 por cento.

“Estamos perante uma época de resultados que tem sido surpreendentemente positiva no que respeita aos lucros”, analisou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

“A meio da sessão podemos antecipar um crescimento médio dos lucros entre 5 por cento a 10 por cento”, acrescentou.