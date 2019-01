Wall Street fecha em alta pela quinta sessão consecutiva

A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em alta, pela quinta sessão consecutiva, beneficiando de um revigoramento no final do dia, depois de ter sido afetada pela fraqueza dos grupos de distribuição.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,51 por cento, para acabar nos 24.001,92 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq valorizou 0,42 por cento, para as 6.986,07 unidades, e o alargado S&P500 subiu 0,45 por cento, para as 2.596,64.

Porém, os índices mais emblemáticos de Wall Street começaram a sessão no vermelho.

Mas, depois de um final de ano particularmente complicado, “o mercado acionista está desde o início de 2019 como que em cima de uma montanha russa, com tendência de curto prazo que é de subida”, analisou Terry Sandven, responsável pela estratégia para o mercado acionista do U.S. Bank Wealth Management.

“Quando se aproxima a época da divulgação dos resultados trimestrais das empresas, esta volatilidade acrescida vai ser, sem dúvida, a norma e não a exceção”, acrescentou.

Na opinião deste operador de mercado, os indicadores fundamentais da economia permanecem sólidos: mesmo que a um ritmo mais moderado, os lucros das empresas norte-americanas devem continuar a crescer em 2019, e a inflação a manter-se a um nível não problemático, enquanto as taxas de juro continuam baixas.

O aviso lançado pela cadeia retalhista Macy’s, que reviu em baixa as suas previsões, devido à fraqueza das suas vendas antes do Natal, arrefeceu o entusiasmo dos investidores e provocou a queda da cotação do título em 17,69 por cento.

Outras empresas relevantes da praça nova-iorquina também divulgaram vendas abaixo das suas expectativas no período de festas de fim de ano, como a Kohl’s, que recuou 4,81 por cento, e a American Airlines, que desvalorizou 4,13 por cento.

O otimismo sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China arrefeceu um pouco, perante o continuado adiamento de resultados concretos, ao fim de dois dias e meio de discussões.

O encerramento parcial de serviços do governo federal, o designado ‘shutdown’, continuou pelo 20.º dia consecutivo, sem fim à vista, dado o desacordo entre democratas e a Casa Branca quanto ao financiamento de um muro na fronteira com o México.

Por outro lado, os índices bolsistas também estiveram sob a influência de um discurso do presidente do banco central norte-americano, a Reserva Federal, Jerome Powell.

Os comentários de Powell sobre a redução do ativo da instituição, que deve regressar “a um nível mais normal”, nas suas palavras, provocaram, por instantes, a queda de Wall Street em terreno negativo.