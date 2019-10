Wall Street fecha em alta graças às negociações comerciais sino-norte-americanas

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores alimentados pela esperança, confirmada no final da sessão, de um acordo comercial parcial entre EUA e China.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,21 por cento, para os 26.816,59 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,34 por cento, para as 8.057,04 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 1,09 por cento, para as 2.970,27.

Os índices bolsistas valorizaram ainda mais durante a sessão, à medida que o Presidente dos EUA, Donald Trump, ia fazendo comentários positivos sobre as negociações que decorriam entre representantes norte-americanos e chineses, saudando entre outros motivos a atmosfera “calorosa” entre as delegações.

O Dow Jones chegou mesmo a estar a valorizar cerca de 2 por cento, quando o inquilino da Casa Branca afirmou, perto do final da sessão, que as duas partes tinham alcançado um acordo comercial parcial.

“Chegámos a um acordo muito importante, de fase 1”, afirmou Trump à comunicação social, depois de um encontro com o principal negociador chinês, o vice-primeiro-ministro, Liu He.

Não obstante, sem informação mais detalhada, os índices perderam parte do terreno.

“Estivemos à espera durante todo o dia de detalhes sobre este acordo (…) e o pouco que se veio a saber pareceu mais limitado do que se esperava”, sublinhou Christopher Low, da FTN Financial.

“Não deixa de ser uma boa notícia, e os ganhos do dia somam-se aos registados na véspera, na expectativa deste anúncio”, acrescentou.

Os rendimentos no mercado obrigacionista aumentaram fortemente depois do anúncio do acordo, o que foi visto como um “sinal da diminuição do receio de recessão entre os investidores”, na opinião de Low.

A taxa de juro paga pela dívida norte-americana a 10 anos subiu assim, cerca das 21:20 horas de Lisboa, para 1,731 por cento, depois dos 1,668 por cento verificados no fecho da sessão de quinta-feira.

No conjunto da semana, os índices Dow Jones e Nasdaq valorizaram 0,9 por cento e o S&P500 ganhou 0,6 por cento.

A fase 1 do acordo, segundo Donald Trump, inclui as compras de bens agrícolas norte-americanos pelos chineses, mas também aspetos relativos à propriedade intelectual, aos serviços financeiros e taxas de câmbio.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou, por seu lado, que os EUA renunciavam a aumentar as taxas alfandegárias sobre um total de importações chinesas de 250 mil milhões de dólares (227 mil milhões de euros), que deveriam subir de 25 por cento para 30 por cento em 15 de outubro.

Por seu lado, o negociador chinês aludiu a “progressos substanciais em numerosos domínios” e deu a entender que as negociações iam continuar.