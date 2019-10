Wall Street fecha em alta graças a resultados de empresas e acordo sobre Brexit

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores satisfeitos com mais resultados trimestrais positivos divulgados por grandes empresas e tranquilizados pelo acordo entre Bruxelas e Londres quanto ao Brexit.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,1 por cento, para os 27.025,88 pontos.

Da mesma forma, o alargado S&P500 avançou 0,3 por cento, para as 2.997,95 unidades, e o tecnológico progrediu 0,4 por cento, para as 8.156,85.

Estes ganhos apagaram as perdas ligeiras da véspera.

Cuidados de saúde, serviços de comunicação e indústria destacaram-se entre os setores com ganhos.

Durante esta semana, os investidores mudaram o seu foco de atenções para a época de divulgação de resultados trimestrais, depois de semanas de turbulência em Wall Street, associada aos desenvolvimentos no conflito comercial entre os EUA e a China.

Várias empresas têm estado a divulgar resultados trimestrais e perspetivas que estão a surpreender os investidores pela positiva.

“Cerca de 76 por cento das empresas que apresentaram resultados superaram as expectativas”, afirmou Adam Taback, subdiretor do departamento de investimento do Wells Fargo Private Bank.

Do lado das previsões, o conjunto divulgado pelas empresas não foi tão negativo como os investidores receavam, acrescentou Taback, que não deixou de relativizar ao acentuar as preocupações levantadas por muitas “com a redução do crescimento económico e os riscos de guerras comerciais”.