Wall Street fecha em alta graças a perspetivas de desanuviamento EUA-China

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, no seguimento de declarações de Donald Trump favoráveis a um adiamento da entrada em vigor de tarifas punitivas sobre as importações provenientes da China se as negociações comerciais bilaterais progredirem.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,49 por cento, para os 25.425,76 pontos.

O tecnológico Nasdaq apreciou-se quase outro tanto, ao ganhar 1,46 por cento, para as 7.414,62 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 1,29 por cento, para as 2.744,73.

Trump declarou-se hoje insatisfeito com o acordo alcançado por republicanos e democratas sobre a construção de um muro na fronteira com o México, mas afastou a perspetiva de um novo encerramento de serviços e agências do governo federal, o designado ‘shutdown’.

Ao mesmo tempo, afirmou que poderia conceder à China um adiamento suplementar antes de impor novas tarifas aduaneiras punitivas, se as negociações para acabar com o conflito comercial bilateral fizerem progressos.

Os EUA tinham inicialmente dado à China o prazo de até 01 de março para encontrar um terreno de entendimento, antes de subirem de 10 por cento para 25 por cento as tarifas aduaneiras sobre importações chinesas que totalizam 200 mil milhões de dólares (177 mil milhões de euros).

“Donald Trump disse indiretamente que tinham existido avanços nas negociações. Isso agradou aos investidores”, traduziu Nate Thooft, da Manulife AM.

Emissários de cada uma das partes vão reunir-se em Pequim na quinta e sexta-feira, para procurarem fazer avançar o dossier que está a minar as relações bilaterais das duas maiores potências económicas mundiais desde há vários meses.

De forma mais geral, esta sessão bolsista “sublinhou até que ponto os investidores estão mais sensíveis às notícias positivas do que às negativas”, considerou Karl Haeling, da LBBW.

Para este analista, a divulgação, feita hoje, de um relatório mensal do Bank of America Merrill Lynch que mostrava que os gestores de carteiras de investimento possuem a maior quantidade de liquidez para investir dos últimos 10 anos, prova que os índices bolsistas ainda têm motivos para subir.