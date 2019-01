Wall Street fecha em alta graças a lucros elevados de grandes bancos

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, ajudada pelos resultados trimestrais divulgados pelos bancos Goldman Sachs e Bank of America, que terminaram com subidas respetivas de 9,54 por cento e 7,16 por cento, depois de apresentarem lucros do agrado dos investidores.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,59 por cento, para os 24.207,16 pontos.

Mais débeis foram os avanços do tecnológico Nasdaq, que valorizou 0,15 por cento, para as 7.034,69 unidades, e do alargado S&P500, que progrediu 0,22 por cento, para as 2.616,10.

O Goldman Sachs e o Bank of America distinguiram-se hoje e sustentaram a tendência geral, depois de terem revelado fortes crescimentos dos lucros.

O Goldman Sachs inverteu as perdas de 2,14 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) do último trimestre de 2017 em lucros de 2,32 mil milhões de dólares no período homólogo de 2018.

Já o Bank of America aumentou o lucro em 54 por cento, para 28 mil milhões de euros.

O banco BNY Mellon, por seu lado, apresentou um lucro superior às expetativas e terminou com uma valorização de 2,06 por cento.

“No conjunto, os bancos divulgaram o que se pode designar por um otimismo prudente, o que tranquilizou os investidores”, acrescentou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.

“Os investidores respiram porque os comentários dos quadros dirigentes [durante as conferências telefónicas que se seguem à divulgação dos resultados] também não foram negativos”, como alguns receavam, dado o contexto de arrefecimento económico mundial, de guerra comercial entre Pequim e Washington e de tensões resultantes do Brexit, acrescentou esta especialista.

Mas, relativizou, “as empresas com bons resultados, na maior parte das vezes, são as que os divulgam primeiro”.