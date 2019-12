Wall Street fecha em alta depois de Fed manter as taxas juro inalteradas

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em ligeira alta, depois de o banco central norte-americano, a Reserva Federal (Fed), parecer disposto a manter as suas taxas durante algum tempo, enquanto os investidores aguardam notícias das negociações sino-norte-americanas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,11 por cento, para os 27.911,30 pontos.

Mais fortes foram as apreciações do tecnológico Nasdaq, que avançou 0,44 por cento, para as 8.654,05 unidades, e do alargado S&P500, que ganhou 0,29 por cento, para as 3.141,63.

Os investidores estiveram hoje atentos à última reunião do ano da Fed sobre política monetária, que decidiu fazer uma pausa nas taxas de juro, depois de as ter descido por três vezes durante este ano.

A decisão de as manter no intervalo entre 1,50 por cento e 1,75 por cento foi tomada por unanimidade.

Apesar de Donald Trump reclamar em permanência descidas mais fortes das taxas de juro, a Fed deu a entender que as poderia manter durante 2020.

“É um pouco presunçoso da sua parte (Fed) fazer previsões a um prazo tão grande, na medida em que a situação económica ou a inflação pode mudar até lá”, criticou Bill Lynchm, da Hinsdale Associates.

“Mas perante o crescimento relativamente modesto da inflação, que continua fraca, a Fed não pode, de momento, justificar qualquer alteração na sua política monetária”, acrescentou.

As transações bolsistas continuaram moderadas ao longo da sessão, porque “numerosos investidores esperam para ver se o governo Trump vai aplicar a partir de 15 de dezembro as tarifas alfandegárias (sobre as importações provenientes da China) de que falou”, considerou Lynch.

O Wall Street Journal noticiou na terça-feira que a aplicação de direitos alfandegários a importações oriundas da China e estimadas em 160 mil milhões de dólares (144 mil milhões de euros) poderia ser adiada, enquanto o principal conselheiro económico da Casa Branca garantiu que a medida continuava a ser ponderada.