Wall Street fecha em alta com perspetivas de estimulos e desanuviamento EUA-China

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, graças a comentários que abrem a via a novas medidas de estímulo económico do Banco Central Europeu e à esperança de um desanuviamento na tensão sino-norte-americana.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,35 por cento, para os 26.465,54 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,39 por cento, para as 7.953,88 unidades.

Já o alargado S&P500 progrediu 0,97 por cento, para os 2.917,75 pontos, superando o patamar simbólico dos 2.900 pela primeira vez desde o início de maio, altura em que a Casa Branca reavivou subitamente as tensões comerciais com a China.

Mas Washington e Pequim emitiram hoje sinais de distensão, ao anunciarem a retoma do diálogo ao mais alto nível. O Presidene norte-americano, Donald Trump, revelou em mensagem que teve “uma conversa telefónica muito boa com o Presidente chinês Xi” Jinping e garantiu que deveria reunir-se com ele durante a cimeira do G20, no Japão, durante a próxima semana.

O conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, aconselhou prudência, sublinhando que era difícil prever o resultado deste encontro.

Mas a esperança de uma possível resolução do conflito comercial, que mina as relações bilaterais e afeta as respetivas economias, deslumbrou os investidores.

Estes já tinham recebido com entusiasmo os comentários do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, que, ao abrir o seminário anual do BCE em Portugal, estimou que “são necessárias medidas suplementares de apoio à economia”, se a taxa de inflação continuar a afastar-se do nível ligeiramente inferior a 2 por cento, que o BCE pretende.

Estas afirmações também tiveram um impacto no outro lado do Atlântico, porque “reavivam a ideia que se está potencialmente no ponto de assistir a uma nova vaga coordenada de políticas monetárias acomodatícias”, observou Patrick O’Hare, da Briefing.

Até aos últimos meses, a principal questão era de saber quando e até que ponto os dois bancos centrais iam alterar as suas taxas. Mas a degradação da conjuntura mundial, combinada com as tensões comerciais entre Washington, Pequim e Bruxelas, levou as instituições a adoçar claramente os seus discursos.

A Reserva Federal, que começou na terça-feira uma reunião de dois dias do seu comité de política monetária (FOMC, na sigla em inglês), poderia assim preparar o terreno para uma próxima descida das taxas de juro. Grande parte dos atores de mercado espera que a Fed aja neste sentido já em julho.

Tais medidas têm tendência a dopar o mercado acionista porque, de um lado, pretendem estimular a economia e, por outro, provocam a redução dos rendimentos no mercado acionista, o que aumenta a atração dos ativos considerados mais arriscados.

O Dow Jones foi também apoiado pela acentuada valorização da Boeing, que subiu 5,37 por cento, depois de ter surpreendido os investidores no segundo dia do salão aeronáutico em Le Bourget, em França, com o anúncio de uma intenção de encomenda gigante de 200 aparelhos 737 MAX pelo grupo IAG.