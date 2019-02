Wall Street fecha em alta com investidores esperançados em acordo EUA-China

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em pequena alta, com os investidores esperançados no rápido avanço das negociações comerciais entre dirigentes norte-americanos e chineses, que entraram hoje em nova fase em Washington.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,03 por cento, para os 25.891,32 pontos.

O tecnológico Nasdaq valorizou 0,19 por cento, para as 7.486,77 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 0,15 por cento, para as2.779,76.

Depois de uma semana de negociações em Pequim, as negociações comerciais entre as duas maiores economias mundiais recomeçaram hoje, com participantes de segunda linha. Estes encontros antecedem reuniões com participantes de nível mais elevado na segunda metade da semana.

A propósito, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que estas negociações estão a correr “muito bem”.

Trump acrescentou que o prazo de 01 de março, a partir do qual os Estados Unidos da América ameaçam agravar as taxas alfandegárias sobre as importações provenientes da China, não era “uma data mágica”, o que pareceu oferecer um pouco mais de flexibilidade aos negociadores.

“Os investidores sentem que as discussões estão a avançar”, destacou Art Hogan, que dirige a estratégia de investimento na National.

“Antecipamos as grandes linhas de um acordo para o primeiro semestre”, acrescentou este operador.

Com este otimismo, os investidores conseguiram manter os títulos com uma tendência de alta, apesar de um ligeiro recuo no início das transações, depois de um fim de semana prolongado.

O breve acesso de fraqueza durante a manhã sucedeu depois da subida da semana passada. No final da semana passada, o Dow Jones e o Nasdaq prolongaram a sua série de ganhos semanais, atingindo o oitavo consecutivo.

Desde janeiro que a bolsa nova-iorquina está a ser apoiada por uma época robusta de resultados trimestrais das empresas.

Pelo último levantamento feito pela empresa FactSet, os lucros obtidos pelas empresas integrantes do S&P500 no quarto trimestre do ano passado deveriam ter aumentado 13,1 por cento, em média.

A economia dos EUA também continua sólida, apesar de uma diminuição do ritmo de crescimento da economia mundial.

O crescimento da economia norte-americana deve ser de 3 por cento em 2019, afirmou hoje um conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmando que “tinha dificuldade em ver uma recessão este ano”.