Economia Wall Street fecha com fortíssimos ganhos no melhor dia desde 1933 Por

Wall Street fechou hoje com uma subida diária como não se via desde 1933, graças ao otimismo dos investidores quanto à aprovação pelo Congresso norte-americano de um plano de estímulo económico.

Neste que foi o melhor dia bolsista em Wall Street desde há quase 90 anos, os resultados provisórios indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 11,37%, voltando a fechar acima dos 20 mil pontos, nos 20.704,91.

No mesmo sentido, o tecnológico Nasdaq ganhou 8,12%, para as unidades, e o alargado S&P500 progrediu 9,38%, para as 2.447,33.