Wall Street encerra no vermelho com receio de recessão após três dias positivos

A bolsa de Nova Iorque fechou hoje a cair, depois de três sessões em que se valorizou, numa altura em que se avolumam os receios de que uma recessão possa afetar as maiores economias mundiais.

O índice Dow Jones fechou a sessão de hoje a perder 173,35 pontos, ou seja, 0,66 por cento, descendo da barreira psicológica dos 26 mil pontos, ao passo que o S&P500 perdeu 0,79 por cento, para 2.900,51 pontos.

Também o Nasdaq, o principal índice das empresas tecnológicas, perdeu 0,68 por cento, para 7.948,56 pontos.

Todos os setores em Wall Street acabaram a sessão no vermelho, a começar pelo setor financeiro, que perdeu 1,40 por cento, arrastado pela queda da rentabilidade dos títulos do Tesouro a 10 anos, a principal referência para as hipotecas e os empréstimos.