Wall Street encerra em alta com subida do preço do petróleo

A bolsa de Nova Iorque terminou hoje em terreno positivo, acompanhando a recuperação do preço do petróleo e a calma relativa na frente comercial sino-norte-americana.

O índice Dow Jones Industrial Average ganhou 1 por cento para 26.036,10 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançou 0,38 por cento para 7.856,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 subiu 0,65 por cento para 2.887,94 pontos.

A bolsa nova-iorquina iniciou a sessão ainda num contexto de preocupação com os sinais de recessão no mercado obrigacionista, que levaram Wall Street a terminar no “vermelho” na terça-feira, após a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos ter sido ultrapassada pela das obrigações a dois anos.

Hoje, esta tendência manteve-se, apesar de a taxa das obrigações a 10 anos ter recuperado, fixando-se em 1,47 por cento às 21:20 (hora de Lisboa), quando a taxa das obrigações a dois anos estava ligeiramente acima (1,50 por cento).

Ao longo da sessão, a bolsa viria a recuperar com a subida do preço do petróleo verificada após ter sido anunciada uma queda nas reservas de crude nos Estados Unidos. O preço do barril petróleo do Texas subiu 1,5 por cento.

O conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, que tem agitado os mercados nas últimas semanas, também acalmou.