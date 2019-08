Wall Street encerra em alta após alívio da tensão comercial

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão de hoje com uma subida expressiva, animada pelos sinais de apaziguamento no conflito comercial entre China e Estados Unidos.

O índice Dow Jones ganhou 1,25 por cento para 26.362,25 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subiu 1,48 por cento para 7.973,39 pontos. O índice alargado S&P 500 avançou 1,27 por cento e ficou em 2.924,58 pontos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje, numa entrevista a uma rádio, que responsáveis da China e dos Estados Unidos deveriam conversar ao longo do dia sobre questões comerciais.

Trump também reafirmou que as duas partes estiveram em contacto na semana passada.

Antes, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês tinha sugerido que Pequim pode não retaliar os últimos aumentos de tarifas anunciados pelos Estados Unidos para produtos chineses, alegando que a guerra comercial está a ameaçar o crescimento mundial e que é possível que as negociações sejam retomadas.

O setor tecnológico, sensível às relações entre as duas maiores economias mundiais, teve uma sessão globalmente positiva.

As ações da Apple, grupo tecnológico que fabrica e vende parte dos seus produtos na China, registaram uma valorização de 1,7 por cento e as da Intel subiram 2,4 por cento.