Wall Street começa semana em alta com recordes dos principais índices

A bolsa nova-iorquina começou a semana em alta, com os seus principais índices a fixarem novos recordes, graças ao entusiasmo dos investidores com as perspetivas das negociações sino-norte-americanas e a várias fusões e aquisições de envergadura.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average ganhou 0,68 por cento, para os 28.066,47 pontos.

Mais fortes foram os avanços do tecnológico Nasdaq, que ganhou 1,32 por cento, para as 8.632,49 unidades, e o alargado S&P500, que valorizou 0,75 por cento, para as 3.133,64.

Esta subida dos índices para níveis inéditos sucede às hesitações dos investidores, depois das mensagens contraditórias oriundas da frente comercial.

Mas hoje os investidores foram tranquilizados pelos comentários provenientes de dirigentes chineses, garantindo que um acordo parcial, dito de “fase 1”, poderia ser alcançado até ao final do ano.

Os responsáveis chineses “acrescentaram que um acordo de ‘fase 2’ não era iminente, mas o essencial é que nos aproximamos de um acordo parcial”, sublinhou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Outro sinal positivo foi o de Pequim se ter comprometido a aumentar as sanções contra as empresas chinesas que se declararem culpadas de roubo de propriedade intelectual, um tema sensível nas discussões entre as duas primeiras economias mundiais.

Os investidores em Wall Street também foram encorajados hoje pelo anúncio de várias operações de fusões e aquisições.

Esta acumulação “reflete a ideia de as grandes empresas terem uma apreciação positiva da situação económica, sem o que não se entenderiam”, considerou Cardillo.

A maior destas operações respeita à Charles Schwab, um dos pioneiros da corretagem em linha, que colocou 26 mil milhões de dólares (24 mil milhões de euros) na mesa para comprar a rival TD Ameritrade.

O número um mundial do luxo LVMH, por seu lado, absorveu a célebre empresa de joalharia Tiffany, por 16,2 mil milhões de dólares, uma aquisição recorde para o grupo de Bernard Arnault.

Também o conglomerado suíço Novartis anunciou, no domingo, a compra do grupo norte-americano Medecines Co, por 9,7 mil milhões de dólares.

Já a plataforma de comércio em linha eBay vai ceder o sítio de revenda de bilhetes para eventos de desporto e espetáculos StubHub à Viagogo, por 4,05 mil milhões de dólares.