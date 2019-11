Wall Street cai em linha com a tendência das bolsas europeias

A bolsa nova-iorquina negociava hoje em queda no início da sessão, seguindo o rumo das principais praças europeias.

ÀS 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,13 por cento para 27.654,41 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 0,28 por cento para 8.462,00 pontos.

O índice alargado S&P 500, que representa os 500 maiores grupos de Wall Street, recuava 0,21 por cento para 3.085,21 pontos.

Hoje, os mercados europeus seguem igualmente no ‘vermelho’ a poucas horas do final da sessão, com Madrid a liderar as perdas (-1,44 por cento). Milão regista uma descida de 1,04 por cento e Londres de 0,26 por cento.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou em alta ligeira, depois de ter estado à espera de novas informações do presidente norte-americano sobre as negociações comerciais com a China.

Num discurso em Nova Iorque, Donald Trump não deu detalhes sobre progressos nas negociações, afirmou que pode ser alcançado em breve um acordo, mas disse também que só aceita um acordo que seja bom para os Estados Unidos.

“Se não tivermos acordo vamos aumentar significativamente as taxas alfandegárias”, ameaçou.

O Dow Jones Industrial Average encerrou a sessão sem variações em relação ao dia anterior, o Nasdaq progrediu 0,26 por cento graças a uma subida do Facebook e fixou um novo máximo e o S&P 500 aumentou 0,16 por cento.