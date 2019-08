Wall Street baixa e receios de uma recessão aumentam

A bolsa de Nova Iorque terminou hoje a sessão em baixa, com os investidores preocupados com a guerra comercial entre Estados Unidos e China e com nova inversão na curva de rentabilidade da dívida norte-americana.

O índice Dow Jones Industrial Average cedeu 0,47 por cento para 25.577,90 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdeu 0,34 por cento para 7.826,95 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixou 0,32 por cento e ficou em 2.869,16 pontos.

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina registou alguns ganhos, mantendo a tendência do dia anterior, quando os investidores acolheram de forma positiva o tom menos agressivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, em relação à China, durante a cimeira do G7 em Biarritz, França.

Mas a inquietação regressou, depois de Pequim não mostrar o mesmo otimismo que Trump quanto à probabilidade de um acordo comercial entre os dois países.

“Os investidores estão a digerir os sinais contraditórios na frente comercial após um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês ter reafirmado que Pequim não estava a par dos telefonemas entre os dois países mencionados pelo Presidente norte-americano”, indicou Lilian Currens, citada pela AFP.

A penalizar ainda o setor financeiro na bolsa nova-iorquina, a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos caiu, tendo sido ultrapassada pela das obrigações a dois anos, uma inversão que tem sido considerada como um sinal de uma possível recessão a médio prazo. A taxa da dívida a 10 anos era de 1,474 por cento, inferior à das obrigações a dois anos (1,522 por cento).

O Bank of America cedeu 1,2 por cento, o CitiGroup 1,7 por cento e o banco JPMorgan 1,1 por cento.