Desporto “Vou regressar ao futebol português”, diz Jorge Jesus Por

O técnico português do Al-Hilal confessa, numa entrevista, que já sentiu vontade de regressar. Jorge Jesus só ficou na Arábia Saudita porque um ministro lhe telefonou, a pedir para ficar no clube. Mas o ex-treinador do Sporting vai mesmo regressar: “Ficarei apenas mais uma época aqui”.

Numa entrevista à revista Liga-Te, Jorge Jesus manifesta a intenção de volta a Portugal, num futuro muito próximo.

“Vou regressar ao futebol português a nada tem que ver com as pessoas do Al-Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos meus objetivos”, diz.

Os planos estão traçados e não há proposta de renovação que façam mudar de ideias.

“É difícil falar no dia de amanhã, mas penso que ficarei apenas mais uma época aqui. O clube propôs-me a renovação por três épocas, mas não vou aceitar”, conta.

Nem o enorme carinho que sente naquele país é suficiente para alterar esses planos. Nem mesmo um novo telefonema de um ministro – que já foi eficaz para travar um regresso precoce a Portugal.

“Sinto muito carinho das pessoas. A certa altura manifestei a intenção de ir embora. Foi mesmo real. E o ministro da Arábia Saudita ligou-me, mostrou-me apoio e vontade em que eu ficasse no clube. E assim foi”, revela, sem esclarecer se essa intenção estava relacionada com o convite de Sousa Cintra para voltar ao Sporting.

A saída para um clube da Arábia Saudita é apenas “uma experiência”, que no passado Jorge Jesus considerou ser impossível.

“Nunca pensei sair do meu país, e quem me conhece sabe-o bem. Pensei que podia sair por uma ou duas razões: ou era para um clube da Europa, ou por uma questão financeira”, diz.

Jorge Jesus garante que não está a ganhar fortunas:

“Posso dizer que o Sporting gastava mais dinheiro comigo do que aquele que o Al Hilal me paga”.

O futuro do treinador português tem sido associado ao Benfica, para o lugar de Rui Vitória. Essa questão não é abordada na entrevista, que pode ler em baixo.