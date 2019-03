Voos diretos entre Lisboa e Benguela poderão ser realidade em 2020

Lisboa e a província angolana de Benguela, Angola, poderão vir a ter um voo direto em 2020, dependendo da conclusão do processo de certificação do aeroporto da Catumbela e do estudo de viabilidade económica, disse hoje fonte oficial.

Segundo o ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu, citado hoje no Jornal de Angola, a certificação do aeroporto internacional da Catumbela, 20 quilómetros a norte da cidade de Benguela, capital da província homónima, está numa fase “avançada” de negociações, devendo estar concluído até ao fim do ano ou, o mais tardar, no início de 2020.

Ricardo de Abreu falava na sequência da visita que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, efetuou na quinta e sexta-feira às províncias angolanas da Huíla, primeiro, e Benguela, depois, tendo adiantado ter tido conversas com as autoridades portuguesas sobre a possibilidade de a ligação aérea direta se concretizar, o que dependerá também de um estudo de viabilidade económica.

Portugal e Angola estão ligadas pelas companhias aéreas dos dois países – TAP e TAAG – a partir de Lisboa e Porto, mas com destino apenas para Luanda.

As duas províncias, vizinhas, albergam uma das maiores comunidades portuguesas em Angola, sobretudo empresários ligados às áreas industriais e agrícolas, região que aloja também o Porto do Lobito, um dos maiores do país, e os Caminhos de Ferro de Benguela, e que o Governo de Luanda pretende transformar numa plataforma de transporte de mercadorias.

O “hub”, a concretizar-se em pleno – já está em funcionamento, embora ainda de forma deficitária -, vai permitir não só escoar a produção agrícola e industrial do interior angolano, via caminho de ferro, como também a dos países da região, como República Democrática do Congo, Zâmbia e Zimbabué.

Segundo Ricardo de Abreu, se tudo correr normalmente, as ligações aéreas diretas de e para Lisboa, bem como de e para outras capitais africanas, poderão ser uma realidade a partir do aeroporto da Catumbela, inaugurado em 27 de agosto de 2012.

“Acredito que sim, por aquilo a que assistimos ao longo da visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Há a possibilidade de termos a Catumbela a fazer ligações diretas a Lisboa e outras capitais”, sublinhou, citado pelo Jornal de Angola.

Ricardo de Abreu adiantou que está também em curso a alteração do próprio regime de exploração dos aeroportos de Angola, o que irá permitir acelerar o processo de certificação não só da Catumbela como de outros aeródromos do país.

Marcelo Rebelo de Sousa efetuou entre 05 e 09 deste mês uma visita de Estado a Angola em que, além dos encontros oficiais em Luanda, esteve dois dias nas províncias da Huíla (cuja capital é o Lubango) e na de Benguela (visitou a cidade capital provincial, a Catumbela e o Lobito).