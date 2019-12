Apresentações/Novidades Volvo XC40 continua a somar prémios Por

O Volvo XC40 continua a ser distinguido internacionalmente. Para além de ter garantido o troféu britânico de Novo Carro do Ano da Motor Trader Awards, o SUV da marca somou prémios também na Ucrânia e em Israel.

De facto o mais recente modelo da Volvo para o segmento dos SUV compactos mostra ter grande aceitação em todo o planeta, na sequência de outros títulos mundiais obtidos em 2018.

O XC40 ganhou o Best Compact SUV na Ucrânia, o Premium Compact SUV do ano em Israel e o New Car of the Year da Motor Trader Awards no Reino Unido. O júri deste último prémio distinguiu o SUV da Volvo pelo seu design, nível de equipamento e performance dinâmica, aliados a uma qualidade de construção e nível de segurança ímpar.

No ano passado o Volvo XC40 já tinha sido distinguido pela imprensa mundial, com a conquista do Troféu Carro Europeu do Ano e Carro Mundial do Ano – algo que a marca sueca consegue pela primeira vez.