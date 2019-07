Apresentações/Novidades Volvo XC40 atinge as 200 mil unidades vendidas Por

O novo Volvo XC40 ultrapassou recentemente as 200 mil unidades vendidas em todo o Miundo, uma marca histórica que demonstra a aceitação do modelo em vários mercados.

Lançado em 2018, o novo Volvo XC40 representa a entrada da marca sueca no segmento dos pequenos SUV cuja importância na indústria automóvel tem vindo a ser crescente ao longo dos últimos anos.

O seu sucesso foi imediato junto dos clientes e da imprensa especializada tendo conquistado, no início desse ano, o prestigiado Troféu ‘Car of The Year’ (Caro do Ano) atribuído pela primeira vez à marca sueca.

O Volvo XC40 é o primeiro modelo da Volvo construído com base na nova plataforma CMA – Compact Modular Architecture e foi desenvolvido a pensar nos desafios que se colocam aos condutores das cidades modernas e oferece características impares onde se destacam espaço, funcionalidade e personalização mas também segurança e infoentretenimento