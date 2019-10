Apresentações/Novidades Volvo revela o seu primeiro modelo de série completamente elétrico Por

A Volvo apresentou esta semana o X40 Recharge, o seu primeiro modelo completamente elétrico, que deverá chegar ao nosso país dentro de dois anos.

Este é o primeiro dos modelos elétricos da marca sueca planeia lançar a cada ano, sendo que na sua ótica dentro de cinco anos metade das suas vendas de automóveis movidos com este tipo de energia.

O nome Recharge será doravante usado pela Volvo para denominar os seus modelos que sejam recarregados, quer se trate de versões elétricas ou híbridas ‘plug-in’. A ideia é que venda metade de cada uma das variantes.

Esteticamente o X40 Recharge carateriza-se pela grelha frontal na cor da carroçaria, uma vez que deixa de ser usada para refrigerar – uma necessidade dos propulsores de combustão interna. Isso também permite disponibilizar um espaço adicional de bagagem e também o armazenamento dos sensores do novo Sistema ADAS – Advanced Driver Assistence Systems. De resto este ‘SUV’ parece-se em tudo com as restantes versões do modelo.

No caso do X40 Recharge o motor terá 408 cv e uma autonomia de 400 quilómetros (medida WLTP), sendo que é possível recarregar as sua baterias em 40 minutos em sistema de carga rápida.

A segurança que tipifica os Volvo continua bem presente neste XC40 Recharge, sendo que para ajudar a manter os passageiros seguros e as baterias intactas em caso de colisão, a marca desenvolveu uma nova estrutura. A bateria é protegida por uma ‘gaiola de segurança’ em alumínio que foi imbuída na estrutura do automóvel. A localização da bateria (no solo da viatura) permite baixar o centro de gravidade da mesma para melhor proteção em relação a capotamentos

Foi reforçada não só a estrutura do automóvel na frente mas também na retaguarda. A motorização elétrica foi integrada na mesma para obter uma melhor distribuição de forças de colisão fora da cabine.

O ADAS, que inclui softwatre desenvolvido pela Zenuity, uma ‘joint venture’ detida pela Volvo Cars e pela Veoneer, apresenta um conjunto de radares, câmaras e sensores ultrassónicos. Devido à sua estrutura, poderá receber desenvolvimento adicional que servirá de base para a introdução da tecnologia de condução autónoma.

Neste X40 Recharge pretendeu-se manter certo tipo de requintes característicos dos últimos ‘SUV’ da Volvo, estando disponível em oito cores exteriores onde se inclui a nova opção Sage Green metallic, permitindo uma vasta personalização do XC40 Recharge, sendo de série o teto em preto. Estão também disponíveis duas novas opções de jantes de 19 e de 20 polegadas.

No interior do habitáculo, o condutor irá encontrar um interface totalmente novo e completamente desenhado para modelos elétricos onde se inclui informação relevante como o estado da bateria. O ‘pack’ de design interior desportivo inclui detalhes de estilo bem como tapetes feitos em material reciclável.

Destaque também XC40 Recharge é o redesenho do sistema de infotainment ‘Powered by Android’, que oferece uma capacidade de personalização sem precedentes, mais intuitiva e novos serviços e tecnologia Google – incluindo-se o Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

Este novo Sistema oferece uma integração completa com o Android Automotive OS, com atualizações em tempo real como Google Maps, Google Assistant e outras aplicações do sector automóvel.

De referir que o XC40 Recharge será o primeiro modelo da Volvo que irá receber software e atualização aérea do seu sistema operativo.