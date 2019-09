Apresentações/Novidades Volvo regista novo aumento de vendas em agosto Por

A Volvo Cars continua a registar um considerado aumento de vendas a nível mundial, e o passado mês de agosto não foi exceção, que o número de veículos comercializados a atingir os 10,2 %.

No acumulado o construtor sueco está a crescer 7,3% em relação ao período homólogo do ano passado.

Em Portugal, este crescimento também é notório e bem contrário à realidade atual do mercado nacional. Em Agosto, a marca cresceu 21,2% no país tendo o mercado caído 19%. No acumulado do ano, o crescimento é de 12,2% contra a queda de mercado de 6,1% em relação a 2018.

Com 443.168 unidades vendidas a nível mundial, a Volvo cresce na Europa (6,3%), nos Estados Unidos (4,4%) e na China (14,0%). Em agosto, os modelos mais vendidos foram: o XC60, com 14.969 exemplares comercializados; o XC40, 8.200 vendidos e o XC90, com 7.222 modelos comercializados.