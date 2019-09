Apresentações/Novidades Volvo prepara XC40 totalmente elétrico Por

A Volvo está a preparar o lançamento do seu primeiro modelo totalmente elétrico; o XC40. Este SUV promete ser um dos mais seguros e ecológicos na estrada.

O advento do automóvel elétrico ‘força’ a marca sueca a este tipo de decisão, ciente de que num futuro próximo poderão existir apenas veículos sem recurso a motores de combustão, diesel ou gasolina.

No caso do XC40 Elétrico as baterias são colocadas em locais estratégicos do veículo, alterando profundamente a forma como são concebidos, sendo que no caso da Volvo o seu SUV será ainda mais seguro que os mais convencionais automóveis elétricos, fazendo jus à sua história.

Em caso de colisão os ocupantes deste XC 40 Elétrico estarão seguros, o mesmo sucedendo com a bateria, que é protegido por uma ‘gaiola de segurança em alumínio, que foi integrada na estrutura do automóvel. A sua localizado – no chão do veículo – tem também a vantagem de baixar o centro de gravidade e melhor proteção em caso de capotamento.

O SUV Elétrico da Volvo também viu a sua estrutura reforçada, não apenas na secção frontal mas também na retaguarda, sendo que a motorização elétrica foi integrada na estrutura para uma melhor distribuição de forças de colisão fora do habitáculo.

Em termos de sistemas de segurança ativa, o Volvo XC40 Elétrico também apresenta novidades. Trata-se primeiro modelo da marca equipado com a nova plataforma Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) que inclui ‘software’ desenvolvido pela Zenuity, uma ‘joint-venture’ detida pela Volvo Cars e pela Veoneer.

Esta nova plataforma ADAS apresenta um conjunto de radares, câmaras e sensores ultrassónicos. Devido à sua estrutura, poderá receber desenvolvimento adicional que servirá de base para a introdução da tecnologia de condução autónoma.

Mais detalhes sobre o XC40 Elétrico serão revelados nas próximas semanas, sendo que a apresentação pública deste novo Volvo está prevista para 16 de outubro.