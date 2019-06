Volume de negócios na indústria aumentou 0,8% em abril

O volume de negócios na indústria aumentou 0,8 por cento em abril face ao mesmo mês de 2018, depois de ter recuado 2,5 por cento em março, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Excluindo a energia, o volume de negócios na indústria aumentou 1,8 por cento em abril face ao mesmo mês de 2018, contra 0,6 por cento em março.

O INE referiu ainda que em termos homólogos o volume de negócios no mercado nacional aumentou 0,8 por cento em abril, contra um recuo de 5,1 por cento em março, e no mercado externo cresceu 0,9 por cento, contra um avanço de 1,2 por cento no mês anterior.

As variações homólogas dos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas fixaram-se em abril em 0,8 por cento, 2,5 por cento e 0,7 por cento, respetivamente, contra 1,0 por cento, 3,4 por cento e -2,1 por cento em março.