Volume de negócios na hotelaria no Algarve cresce em junho face a 2018

O volume de negócios no alojamento no Algarve cresceu 1,9 por cento em junho deste ano, em comparação com o período homólogo de 2018, embora se tenha verificado uma diminuição de 0,5 por cento na ocupação, anunciou hoje a maior associação hoteleira algarvia.

“O volume de vendas subiu 1,9 por cento face ao mesmo mês do ano anterior, registando um aumento acumulado de 3,2 por cento, sendo a taxa de ocupação global média/quarto de 79,3 por cento, semelhante à verificada em 2018 (menos 0,5 por cento)”, informou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios revelados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, os mercados que mais contribuíram para a subida foram o nacional (+8,7 por cento) e o irlandês (+4,4 por cento).

Os mercados em que se registaram as maiores descidas foram o holandês (menos 12,7 por cento), o francês (-12,5 por cento) e o alemão (-11,3 por cento).

Segundo a associação dos hoteleiros do distrito de Faro, em termos acumulados, desde o início do ano, o volume de vendas registou um aumento de 3,2 por cento.