Volume de negócios e emprego nas empresas de serviços aumentam em Cabo Verde

O volume de negócios e o emprego nas empresas do setor dos serviços em Cabo Verde aumentaram no segundo trimestre deste ano, segundos dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com os indicadores de atividade do setor dos serviços no país, de abril a junho o volume de negócios registou aumento de 5,2 por cento e o índice de emprego a tempo integral e total subiram 0,9 por cento e 1,6 por cento, respetivamente.

O índice de remunerações brutas também registou aumentos no segundo trimestre do ano, situando-se em 3,5 por cento.

No período em análise, o INE constatou que as secções de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e de alojamento e restauração apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice.

Os indicadores de atividade do setor dos serviços é um indicador que tem por finalidade proporcionar dados sobre a evolução a curto prazo em termos nominais, isto é, a preços correntes da atividade das empresas do setor dos serviços mercantis não financeiros.

Para realizar o inquérito, o INE utilizou uma amostra composta por 497 empresas do ramo do comércio, transportes e armazenamento, alojamento e restauração, informação e comunicação, e outros serviços.

Segundo dados do INE, em Cabo Verde existem cerca de 11 mil empresas, das quais cerca de 10 mil estão ativas.